Nazi verrekijker: een vervalsing?

Een nazi verrekijker: echt of vals?

Op het eerste zicht ziet dit er iets bijzonder uit: een verrekijker vervaardigd voor de 'Olympischer Sommerspiele' in 1936 te Berlijn. Ook het merk roept, aanvankelijk geen vragen op, want de firma E. Leitz, in 1869 opgestart door Ernst Leitz te Wetzlar is een gerenommeerde fabrikant van allerlei optische toestellen. Tot zover geen vuiltje aan de lucht. Maar net als de eigenaar stel ik vast dat we er op het net geen vervgelijkingsmateriaal voor vinden. Op het eerste zicht lijkt het of deze kijker, indien geproduceerd voor die spelen van 1936, in grotere hoeveelheden werd vervaardigd als zakmodel. Dan zou jer er op zijn minst een spoor van moeten ontdekken op het net. Maar niet dus. Er schuilt ook een anomalie in de gebruikte lettertypes. Deze van het merk Leitz lijken me uit de tijd, maar van het opschrift 'Olympischer Sommerspiegel' lijken me een uitvergroting van oude dactyloletters..... Ik ben geen specialist ter zake, maar ik vermoed zo'n beetje dat we hier te maken hebben met een pastische, iets dat gefaked werd, vertrekkend van een oud element, de kijker, waarop dan een 'decortjes' werd gegraveerd.... Laten we dit voorleggen aan andere lezers die me steeds hun bevindingen kunnen doormailen: piet.swimberghe@knack.be