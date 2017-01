Mysterieus voorwerp is gewoon een snotneus

Gewoon een snotneus.

Het is een olielamp! We weten allemaal dat olielampen al duizenden jaren geleden werden gebruikt en eigenlijk ook weinig van vorm zijn veranderd, hoewel dit exemplaar er best 'anders' uitziet, geef ik toe. In olielampen worden dus vloeibare plantaardige of dierlijke vetten als brandstof gebruikt. Het hoeft geen betoog dat een olielamp daardoor wel walmt en stinkt! Dit is dus een zogenaamde 'snotneus', omdat de in de wiek gezogen olie wel eens de vervelende eigenschap had om over de rand te druipen. Daarom zit er bij sommige modellen een gootje onder. Deze koperen snotneus kan je ophangen aan de muur. In de voet hoort er zand die voor de stabiliteit zorgt als je hem op tafel zet. Koperen snotneuzen zijn niet zeldzaam en werden destijds vervaardigd door de koperslager. De waarde is gering: 15 euro.