Moors bureau gevonden in garage

Moors bureau.

Excuseer me voor de titel! Maar het lijkt bijna op een garagevondst. Het is best een leuk en ongewoon meubel! Het is inderdaad Moors van stijl, maar lijkt toch hier gemaakt. Het zou best wel eens kunnen een bureautje zijn dat omstreeks 1895 - 1900 werd vervaardigd voor een belle-époque woning met een Moorse fumoir. In die tijd werden bibliotheken en fumoirs niet zelden ingericht in Moors-Ottomaanse stijl. Het meubel doet me qua stijl denken aan de Syrische meubels ingelegd met parelmoer. Hier werd de parelmoer, lijkt me, misschien wat onduidelijk op de foto, vervangen door wat zilververf. Het is een elegant meubel dat goed is voor een 350 à 400 euro. Mocht je natuurlijk weten uit welk pand het komt en dan ook nog eens de architect bekend is, dan zou het meer waard zijn. Destijds ontwierpen grote architecten/ decorateurs als Alban Chambon, dergelijke meubels. Maar ik beweer niet dat het uit zijn atelier komt.