Met het penseel van Rembrandt van Rijn.

De befaamde Amsterdamse antiquair Frides Laméris liet zich ooit ontvallen dat deze Amsterdamse tegel door niemand minder dan Rembrandt van Rijn werd gepenseeld. "Als ik dit zie, dan denk ik dat Rembrandt ooit bij een tegelbakker binnenstapte en daar dit portet even snel met een penseel vereeuwigde op aardewerk. Want het is zo Rembrantiaans, het mooiste tegelportret ooit geschilderd." Frides Laméris was een erudiete kenner met zin voor esthetiek. Hij runde een intussen beroemde antiekzaak, voorgezet door zijn kinderen, en kreeg ook via het antiekprogramma tussen 'Kunst en Kitsch' heel wat bekendheid. Deze tegel had hij dus ooit in handen. De tegel maakte deel uit van een tableau dat vermoedelijk Willem II van Oranje voorstelt met zijn vrouw Maria Stuart, de oudste dochter van Karel I van Engeland. Deze tegel, samen met het portret van Maria, wordt tentoonsteld in een bijzonder fraaie tegelexpo in de Noord-Franse stad Saint-Omer. Meer bepaald in het schitterende Musée Sandelin, vol 18de eeuwse pracht en met een van de grootste collecties Delfts aardewerk van Frankrijk! Onder de titel "Figures sur carreaux" loopt er nu een boeiende expo, tot 29 juli, waarbij unieke Nederlandse tegels worden getoond samen met de prenten en de schilderijen die tot voorbeeld dienden. En er worden ook zgn. Delftse tegels getoond die in de zeventiende en 18de eeuw in Gent werden geproduceerd. Deze expo maakt deel uit van een reeks van vijf tentoonstelling in Noord-Frankrijk over het thema 'van Delft tot Desvres'. Aanleiding is een privé-verzameling van veearts Adriaen uit Poperinge. Deze expo's lopen quasi de hele zomer in Bailleul, Desvres, Saint-Omer, Terdeghem, Hazebrouck en Godewaersvelde: www.delft-desvres.fr en ww.patrimoines-saint-omer.fr/nl/Les-musees-et-oeuvres/Musee-de-l-hotel-Sandelin.