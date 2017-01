Louis Seize werd ouder dan je dacht.

De Franse koning Louis Seize kwam dan wel in 1793 aan zijn einde, maar de naar hem genoemde stijl de beroemde "Louis Seize" die zuiver neoclassicistisch is, leefde heel lang voort en ging ook naadloos over in het 19de eeuwse neoclassicisme. Deze stijl kende zelfs een heropleving begin 20ste eeuw met de Style Pompier en daarna in de jaren '20 met de art deco. Dit meubel is een kopie van een 18de-eeuwse commode en stamt vermoedelijk uit de 20ste eeuw, en is misschien van net voor de oorlog. Het is een fraai gefineerd meubel, dus afgewerkt met 'placage', fineerhout. Dergelijke meubels werden in de late 18de eeuw in Parijs vervaardigd. De waarde van dit exemplaar ligt rond de 600 euro. Neomeubels doen het normaal niet echt goed, maar kopies van Franse meubels uit de 18de eeuw blijven vrij populair. Waar het meubel vervaardigd werd? Geen idee, Frankrijk, Italië.....