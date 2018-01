Leuke zoldervondst gaat over vergeten oorlog

Frans-Oostenrijkse Successie oorlog

Deze affiche is een leuke vondst met een historische waarde! Het gaat om een document dat alles te maken heeft met de Frans-Oostenrijkse Successieoorlog die in 1740 begon. Nederland koos de kant van Oostenrijk, waarna de Fransen ons land binnenvielen en vervolgens ook Zeeland en Noord-Brabant gingen aanvallen. Op een gegeven moment vielen ze ook het quasi oninneembare Breda aan. Nederland was in paniek en het volk vroeg de Friese stadhouder Willem Karel Hendrik Friso om ook stadhouder te worden van Zeeland. Want toen waren grote delen van Nederland, zoals Holland, Utrecht, Zeeland en Overijssel, zonder stadhouder. In mei 1747 werd Willem Karel Hendrik Friso dan ook aangesteld als vorst van heel het land. Hij werd ook de eerste erfstadhouder. Dit document werd dus overal in gemeentehuizen uitgehangen om dit duidelijk te maken aan de bevolking. Het is een interessante herinnering aan een vergeten oorlog. De waarde van dit soort documenten is vooral historisch, de antiquarische waarde is niet zo groot, laten we het schatten op een 30 à 50 euro. Maar wel het bijhouden waard! Misschien zatern er nog pareltjes verscholen in de hoop papier! Oud papier gooi je nooit zomaar weg. Oude foto's of andere documenten evenmin.