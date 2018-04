Doyen, glas uit Henegouwen.

Het glasbedrijf Doyen werd in 1909 opgestart in Havre-ville in Henegouwen. Er werd heel wat leuk glaswerk vervaardigd, vooral vazen en lampen. In 1968 fusioneerde Doyen met Boussu en Boom. Het bedrijf stopte in 1975. Deze lampvoet lijkt me iets uit de jaren '50, een beetje in Venetiaanse stijl, van Italiaanse inspiratie dus. Een mooi stukje vintage de waarde is een 50 à 60 euro.