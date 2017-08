Laatste Vlaamse Expressionist Verbist

Maurits Verbist.

Kunstschilder en tekenaar Maurits Verbist (Neerijse 1913 - Veltem-Beisem, 1984) wordt soms wel eens beschouwd als de laatste Vlaamse Expressionist. Hij had een voorkeur, zoals vele expressionisten, voor het landelijke volksleven. Het verwondert niet dat hij een van de goede vrienden was van Edgard Tytgat. Hij was een zeer vlotte tekenaar, wat je goed ziet aan deze litho. Maar toch wordt ze werk niet echt naar waard egeschat. De waarde van deze litho ligt rond de 50 euro. De tekeningen zijn al snel 150 à 200 euro waard.