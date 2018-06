Kostbare fruitschaal uit Delft

Een Delftse fruitschaal.

Het eten van wat fruit tijdens of na de maaltijd is niet nieuw. Daarom hoorde er op de tafel van de adel of burgerij zo'n fruitschaal waarin het pas afgespoelde fruit kon uitlekken. Het is dus geen echt vergiet dat in de keuken werd gebruikt om groenten te spoelen. Maar een stuk tafelservies. Er hoorde ook een druipschaaltje bij. Het gebeurt wel meer dat de onderschotel verloren is gegaan. De schaal werd zeker gebruikt voor aardbeien die ook in de 18de eeuw als een delicatesse golden. Dit fijne fruitschaaltje is inderdaad antiek Delfts aardewerk. Het werd vervaardigd in de plateelfabriek De Porceleyne Bijl die al in 1657 actief was. In 1764 werd de Bijl als merk gedeponeerd. Er werd hoogwaardig Delfts aardewerk vervaardigd. Het bedrijf bleef actief tot in de eerste jaren van de 19de eeuw. Deze fruitschaal is van rond 1760. Het decor verraadt nog de elegantie van de rococo of Lodewijk XV-stijl. Mocht de schaal volledig zijn, met inbegrip van de onderschaal dan lag de waarde hoger. De schatten de waarde van de afzonderlijke druipschaal op een 100 à 120 euro.