Kostbaar porselein of niet?

Porselein uit Limoges.

De Franse stad Limoges is het kloppende hart van de Franse porseleinindustrie. Er wordt al van in de late 18de eeuw porselein vervaardigd, nadat men in het nabijgelegen Saint-Yrieix-la-Perche de voor porselein broodnodige kaolinaarde vond. Maar Limoges werd vooral in de 19de eeuw belangrijk toen er zich tal van producenten vestigden zoals Haviland en Bernardaud. Het bedrijf Bernardaud werd opgestart in 1863 en is nog steeds actief. Naast modern en hedendaags porselein produceert het ook tal van oude decors. Dit servies lijkt me uit de jaren '50 te stammen. Het is best groot en vrij volledig, maar qua stijl niet echt meer in trek. De waarde ligt rond de 250 à 300 euro. Je kunt zoiets via een veilingsite op het net aanbieden. Ik denk dat handelaren meteen belangstelling zullen hebben. Oude serviezen, ook van Limoges, zijn niet zo vlot verkoopbaar. Er is minder belangstelling voor dan vroeger.