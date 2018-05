Kostbaar bordjes is rommelmarktvondst

Porcelaine de Paris.

Mocht ik snel snel naar dit bordje kijken, dan dacht ik wellicht: weer zo'n kitscherig bordje met een drukdecor. Maar dat klopt niet! Het is een kostbaar bordje. Als je goed kijkt merk je dat het hele decor er heel fijn op werd gepenseeld. Het is een decor à la Watteau en heeft alles met de revival van de 18de-eeuwse stijl te maken, midden 19de eeuw. Het bordje werd beschilderd in het Parijse porseleinatelier van de 'rue de la Paix', opgestart rond 1820 door Feuillet en daarna voortgezet door ondermeer Boyer. Dat staat ook op de achterzijde! Dus: "Boyer rue de la Paix". Deze bordjes zijn gezocht. De waarde ligt al snel rond de 200 euro. Is zeldzaam!