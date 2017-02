Keuze tussen Polka Dots of Confetti

Polka Dots uit het Waalse Nimy

Wat een leuk serviesje! Voor dit decor zijn er verschillende benamingen, zoals Polka Dots of Confetti. Het werd ook door verschillende manufacturen vervaardigd, ook in Duitsland. Maar uw servies komt uit het Waalse Nimy waar er ooit een belangrijke faiencefabriek actief was. Het bedrijf werd in 1789 opgestart en mocht, onder keizer Jozef II, al snel de titel dragen van keizerlijke manufactuur, wat je trouwens op het merkje ziet staan. Het bedrijf was heel actief in de empiretijd en produceerde vooral serviesgoed. Toen de familie Boch in ons land een bedrijf wenste op te starten, dacht het er aan om dit bedrijf over te kopen. Maar in plaats daarvan kocht Boch de porseleinfabriek van Tournai en startte een eigen bedrijf op, Kéramis te La Louvière. Boch Kéramis zou later de grootste concurrent worden van de keizerlijke manufactuur van Nimy. Later werd Nimy overgenomen door Jean Pierre Mouzin die eerder directeur was bij Kéramis. In 1921 werd Nimy overgekocht door de Société Céramique de Maastricht. Het bedrijf sloot uiteindelijk in 1950. Maar in ons land vind je nog steeds een overvloed aan gleiswerk uit Nimy, Zoals dit koffieserviesje met het Confetti decor. Het is vrij gezocht, op Ebay zagen we dat iemand 250 euro voor de koffiekan vroeg. Dat lijkt me hoog gegrepen, want Belgisch gleiswerk is doorgaans goedkoop en wordt niet zo druk verzameld. De waarde ligt rond 100 euro voor alles.