Jezus blijkt antiek meubelfragment te zijn

Barok meubelfragment.

U zit in de goed richting! Dit is een fragment van een meubel of een lambrisering. Kan gaan om een element uit een kerkinterieur of een fragment van een kast uit een klooster of abdij. Dergelijke kariatide figuren vind je net onder de bovenste lijst. Het is qua stijl het midden of het derde kwart van de 17de eeuw. Net daarna werd onze meubelkunst een stuk soberder en meer classicistisch. Het is een leuk fragment, weliswaar niet van de fijnste kwaliteit. De waarde ligt rond de 50 euro. Het gaat uiteraard om een Vlaams of Brabants meubel. Meubelfragmenten zijn enerzijds zeldzaam, maar wie zoekt vindt er wel. En ze zijn steeds mooi en best betaalbaar.