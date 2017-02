Is dit soms Felicien Rops in zijn atelier?

Félicien Rops.

Het zijn twee leuke foto's, maar ik denk niet dat we hier de vermaarde Waalse kunstenaar Félicien Rops (1833 - 1898) zien. Waarom ik twijfel? Het is wel zo dat we op het net een foto vonden waar deze jongeman op lijkt. Maar omstreeks 1900 droegen wel meer jonge heren zo'n baardje en haardracht. Als we meer foto's van Rops bekijken, dan blijkt de kunstenaar een mooiere haardos te hebben gehad! Maar er is meer. Op de foto zien we het atelier van een amateur, want wat je ziet zijn geen echte schildersezels, maar eerder iets dat voor een decor werd gebruikt. En fotografen hadden destijds dergelijke decors tot hun beschikking. Feit is ook dat de werken zelf helemaal afwijken van wat Félicien Rops maakte. Hij zou zich op zijn minst met eigen werk hebben laten portretteren! Deze foto's zijn wel leuk en groot. De waarde ligt wel rond een 30 euro per stuk.