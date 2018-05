Processiekruis.

Het klopt dit is een processiekruis dat, eenmaal opgepoetst, net zo blinkt als goud.....

Het kruis is uitgevoerd in een neoclassicistische stijl, de Christus zelf oogt barok. Het kruis is laat 17de of vroeg 18de eeuws. Ziet er heel Vlaams, dus ook Frans-Vlaams uit. De waarde? Een 250 à 300 euro.