Is dit soms Antwerpse majolica?

Dit is Antwerpse majolica.

Dit fraaie bord uit de tweede helft van de 16de eeuw komt uit Antwerpen waar gedurende de gehele 16de en vroege 17de eeuw majolicabakkers actief waren. Wat is majolica? Het woord werd afgeleid van Majorca die de doorvoerhaven zou zijn geweest in de 14de en 15de eeuw van tinglazuuraardewerk uit Spanje. Die zo via Majorca en Zuid-Frankrijk naar onze streken werd verscheept of naar Italië. In Italië ontwikkelde er zich in de 15de en 16de eeuw eveneens een belangrijke majolicatraditie. Er werd dus heel wat aardewerk overtrokken met wit tinglazuur en een kleurrijke beschildering. Het waren net Italiaanse majolicabakkers die zich rond 1510 in Antwerpen hebben gevestigd. We denken dat in de eerste plaats aan Guido di Savino of Guido Andries. Zijn atelier, voorgezet door zijn zonen, werd zeer tooenaangevend. Bovendien kwamen er zich vervolgens nog andere Italianen uit Noord-Italië in Antwerpen en later ook in Gent en Brugge vestigen om dit soort luxe vaatwerk te produceren. Deze schotel is een typisch product uit de tweede helft van de 16de eeuw. Het decor is nog helemaal van Italiaanse inspiratie. De Antwerpse majolica traditie was heel belangrijk voor geheel Noord-West-Europa. Want het waren vooral Antwerpse majolicabakkers die deze kunst verder hebben uitgedragen naar Londen, Duitsland en tal van Nederlandse steden. Op die manier lag de Antwerpse majolica aan de basis van de Britse Delftware en het Delftse aarewerk. Het is alleen jammer dat je van deze Antwerpse majolica in Antwerpen nog weinig te zien krijgt. Er zijn de papkommetjes van het Maagdenhuis en een weinig majolica in het MAS. Maar dan is de kous af. Antwerpen bezit nochtans een prachtige collectie majolica, deels uit opgravingen, die zou kunnen worden tentoongesteld en waarnaar men van heide en verre naartoe zou komen kijken.

Voor wat de waarde van de schotel betreft. Het is een fraai, maar geen uitzonderlijk stuk en blijft vooral een archeologische vondst. De schotel zou je kunnen laten restaureren, omdat hij quasi volledig is. Gerestaureerd koop je zo'n schotel voor een 350 euro. Vooral op de Nederlandse markt vind je dit soort archeologica te koop. Het ligt ook voor de hand dat er heel wat Nederlandse majolica is, verwant aan het Antwerpse. En dat kan je in tal van Nederlandse musea wel bewonderen. Gelukkig maar!