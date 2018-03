Is dit een waardevolle kom uit de fifties?

Fifties kom.

Dit is geen waardevolle kom. Waarom? Na de oorlog, jaren '50 en '60 kenden we in heel Europa een heropleving van de kunstambachten en toen werd er overal veel ambachtelijke keramiek vervaardigd. Het ging dus om ambachtelijk werk, dat wil zeggen dat de meeste objecten werden gedraaid of handgevormd waren, dus geen echte serieproducten. Dit zijn doorgaans de meest interessante objecten, geproduceerd door keramiekkunstenaars. Maar daarnaast ontwikkelde er zich ook een massaproductie voor de grootwarenhuizen, ondermeer in Duitsland. Dit soort keramiek werd soms als West-Germany of Made in Germany gemerkt. Het gaat om keramiek dat meestal in een mal werd gegoten en verfraaid met dergelijke druipglazuren. Deze keramiek kan best mooi zijn, maar is toch maar zelden waardevol. Deze schaal is 25 euro waard.