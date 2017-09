Is dit een vaas van Charles Catteau

Boch Frères Kéramis.

De keramiekfabriek van Boch frères Kéramis te La Louvière was voor de oorlog internationaal toonaangevend. Zeker nadat de Franse ontwerper Charles Catteau er in 1906 de leiding nam van het artistieke atelier. Charles Catteau ontpopte zich vooral in de jaren '20 en '30 tot een toonaangevende designer die prachtige vazen heeft ontworpen. Dit is er een mooi voorbeeldje van. Onder zijn leiding produceerde Keramis art deo keramiek van topkwaliteit die ook nu nog druk wordt verzameld. Deze mooie vaas, draagt het serienummer 1088, naar een ontwerp van Catteau, is een 400 euro waard.