Doop- of offerandeschotel.

Dit fraaie stuk antiek uit het begin van de 16de eeuw komt uit Nurenberg dat toen een belangrijk centrum was voor de koper- en bronsnijverheid. Er werden duizenden van die schotels vervaardigd en over heel Europa uitgevoerd. Deze schotels werden als doop- of offerandeschotel gebruikt. De waarde van dit mooie exemplaar ligt rond de 600 à 800 euro.