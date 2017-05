Is dit een typisch Gentse klok?

Gents of niet?

Bij het bepalen van de herkomst van antieke klokken is enige omzichtigheid geboden. Op heel wat klokken wordt een plaatsnaam vermeld, maar dit is bijna steeds de plek waar de klok ooit door een uurwerkmaker aan de man werd gebracht. Dus werd dit wandklokje van rond 1890 of iets vroeger door een Gentse zaak verkocht, maar de klok zou wel eens uit het Zwarte Woud kunnen komen, waar dit soort grootmoedersklokken heel lang werden vervaardigd en over heel Europa werden aangeboden. Dit is dus geen typisch Gentse klok. Het is een aardige hebbeding, goed voor een 150 euro. Klokken liggen minder in de markt dan vroeger.