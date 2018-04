Japans.

De vaas komt uit Japan. Het gaat om zogenaamd Satsuma keramiek, geen porselein dus. Satsuma is een provincie in het Zuidwesten van Japans waar al van in de 17de eeuw sierkeramiek wordt vervaardigd. Deze traditie werd opgestart door ingeweken pottenbakkers uit Korea. Deze vaas is zeer jong: midden 20ste eeuws. De waarde is gering: 25 à 50 euro.