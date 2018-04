Hortastoel.

Het klopt een beetje. Architect Victor Horta die ook meubels ontwierp, is een van de tenoren van de art nouveau. Deze stoel is inderdaad van rond 1900 en uitgevoerd in de stijl van de art nouveau. Het is een soort charivari stoel, een lichte schouwburgstoel die makkelijk te dragen en stapelen is. Mooi! de waarde is een 75 euro. Zou er een merkje op staan? Dat zou kunnen en maakt het object wel leuker en waardevoller.