Antiek of niet?

Dit beeldje is eigenlijk geen vervalsing, maar stamt wellicht uit de jaren '60 en moest er volks en versleten uitzien. Het oogt antiek, maar is het niet. Het kan uit Oost-Europa komen. De beschildering werd bewust gepatineerd opdat het er ouder uit zou zien. Het is decoratief en voor 15 euro bent u niet beetgenomen, maar veel meer is het niet waard. Het is een soort OLV met kind.