Is dit dan neogotisch?

Al in de 18de eeuw begon met in Engeland de middeleeuwen alsook de middeleeuwse bouwstijl, de gotiek, te bewonderen. Dit sijpelde ook door in de architectuur en meubelkunst. In de eerste helft van de 19de eeuw ontstond dan de neogotiek, de nieuwe gotiek, die in sommige landen doorbloeide tot na de tweede wereldoorlog. Zelfs in de jaren '50 werden bij ons neogotische ensembles gebouwd van een behoorlijke kwaliteit. Maar in de meubelkunst stierf deze stijl grotendeels een stille dood in de jaren '20 en '30. Maar ze bleef toch nog een beetje populair binnen het kerkelijke 'design'. Dit aparte meubeltje, net een tabernakeltje, kan nog laat 19de eeuws zijn. Het is schattig door zijn bijzondere vorm, net een schrijn, en schaal. De waarde is een 250 à 300 euro.