Is dit dan een trembleuse?

Een trembleuse uit Berlijn.

Dit is inderdaad een Berlijnse trembleuse. Heeft uiteraard niets te maken met de 'Berlijnse bollen'! Het mooie woordje 'trembleuse' slaat op een dergelijke kopje dat in een onderschoteltje past met een galerijtje. Men heeft het over een 'tasse trembleuse' of 'tasse à chocolat'. De trembleuse was al omstreeks 1700 bekend in Frankrijk, maar kreeg pas later deze sierlijke benaming. Waarom? Omdat het inderdaad een chocoladekop was en men net omwille van de stabiliteit bij het roeren het kopje in zo'n galerijtje zette. Een simpele en sierlijke oplossing.

Berlijn

Deze porseleinen trembleuse komt inderdaad uit de porseleinmanufactuur van Berlijn. De Königliche Porzellan Manufaktur van Berlijn werd in 1763 opgestart onder het bewind van de vermaarde vorst Frederik de Grote. Zijn scepter werd als merkteken gebruikt. De Berlijnse porseleinmanufactuur (nog steeds actief) stond in de 18de eeuw onder de invloed van Meissen. Dit kopje en schoteltje lijken me, voor zover als mogelijk te zien, Berlijns en wellicht nog laat 18de eeuws. De waarde is door de beschadiging wat lager: 50 à 75 euro.