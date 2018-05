Is dit antiek kampeermeubilair?

Antiek kampeermeubilair?

Dit is inderdaad een bijzondere bank die helemaal opklapbaar is. U vraagt of dit dan een speciale bedoeling had. Zeker. We weten allemaal dat kasteelbewoners destijds van de ene plek naar de andere trokken en daarbij een deel van hun meubilair meenamen. De meeste spullen bewaarden ze in koffers. Maar tafels en stoelen nemen meer plaats in bij het verhuizen. Maar daarvoor is deze opplooibare of inklapbare bank net ideaal. Dit is dus antiek kampeermateriaal! We hebben het meubel even samen bekeken met antiquair Yannick Dehondt. Hij schat de bank op een 1500 euro. Veel klassieke meubels mogen dan aan waarde verloren hebben, wat ongewoon is echter niet! De vraag naar bijzondere meubels blijft groot.