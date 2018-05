Is deze ongewone kandelaar bijzonder en waardevol?

De schijfkandelaar

Antiekverzamelaars herkennen dit meteen als een schijfkandelaar door de kraag, de vetvanger die halverwege op de stam zit. Dit model ontwikkelde zich in de 15de eeuw en werd vooral in de zestiende en zeventiende eeuw populair. Het model verdween omstreeks 1675 toen de Franse stijlen het interieur gingen domineren. Deze kandelaar is van een ouder model en is samengesteld uit twee delen die afzonderlijk werden gegoten, de voet met het onderste deel van de stam en de vetvanger en vervolgens het bovendeel van de stam met de kaarsenhouder die door middel van een pin onderaan de voet werd vastgeklonken. De balusters ogen al wat barok. De kandelaar stamt uit het begin van de 17de eeuw. De schijfkandelaar kan zowel Noordfrans, Vlaams of Nederlands zijn. De waarde ligt rond de 350 euro. Het is een fraai stuk antiek!