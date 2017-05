Is dat nu een Chinees of een Italiaans bordje?

Geen Chine de Commande.

Ik begrijp de verwarring, want het decor ziet er helemaal Chinees uit en bovendien staan er ook Chinese merkjes op de keerzijde, alsook het merk 'Faenza Forte'. Het gaat om faience uit de beroemde Italiaanse stad Faenza, waar trouwens de term faience werd afgeleid. Het bordje is 20ste eeuws en heeft een geringe waarde: 10 euro. Nog iets over de term faience? Faenza was al in de 16de eeuw een van de meest toonaangevende keramiekcentra van Italië waar majolica, of tinglazuuraardewerk, werd vervaardigd. In de 16de eeuw ontwikkelden de ateliers in Faenza decors met extra veel wit, dus met een minimale beschildering op een witte fond. En dat was nieuw. Bovendien voorzagen ze ook de achterzijde van de schotels van wit tinglazuur en werd alles in casetten gebakken. Zo ontstond er een nieuwe soort majolica die faience werd genoemd, een term die we nog steeds gebruiken voor blank gleiswerk.