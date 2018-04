Oude kruik.

De kruik lijkt inderdaad op de Romeinse kruiken. Nu is het zo dat heel veel stukken basiskeramiek gedurende vele eeuwen werden geproduceerd zonder vormelijk te wijzigen. De vorm gaat wel terug op Romeinse voorbeelden, maar de kruik kan net zo goed uit de 19de of 20ste eeuw stammen. Het is een leuk en decoratief stuk zonder grote waarde: 50 euro.