Hoeveel is dit pareltje uit Venetië waard?

Een Venetiaanse albarello.

Het gaat inderdaad om een prachtig stuk antiek. Deze albarello komt uit Venetië. Het gaat inderdaad om een albarello, een cilindrische pot die zowel zalf kon bevatten als kruiden, geconfijt fruit of honing. Het gaat dus om een apotekerspot. Destijds verkochten apotekers immers ook allerlei zoete waren. De oorsprong van de vorm is afgeleid van een stuk bamboe. Lang voor de komst van de pottenbakkerskunst gebruikten onze vindingrijke voorouders allerlei door de natuur aangereikte 'objecten' als recipiënten. Uit een bamboestam kan je inderdaad dergelijke vormen hakken. Deze potten werden later in keramiek nagebootst. Let wel, de albarello was niet bekend bij Grieken of Romeinen en werd via het Verre Oosten en vervolgens het Nabije Oosten in het Middellandse Zeegebied geïntroduceerd. In de dertiende en veertiende eeuw zijn er al dergelijke albarelli bij ons beland, vanuit Perzië of Syrië. Iets later werden er ook in Noord-Afrika en vervolgens Spanje vervaardigd. EInd 15de en 16de eeuw was Noord-Italië de bakermat van de majolicakeramiek, het tinglazuuraardewerk. Aldaar ontstonden tal van ateliers waar wondermooie apotekerspotten, schotels en tegels werden geproduceerd. En onder meer ook in Venetië waar deze kleine albarello rond 1570 werd vervaardigd. Stijlkundig wordt dit decor toegeschreven aan het atelier van de Maestro Domenigo die tussen 1560 en 1580 actief was. Het decor met de acantusbladeren op blauwe fond is heel typisch. Het decor werd ook verlevendigd door het verrijken met wat sgraffito en extra witte accenten. Het is een fraai stukje antiek uit de late renaissance. Ik vermoed dat het eerder een kleine zelfpot is. De waarde ligt rond de 2500 euro. Wie dit soort keramiek mooi vindt raden we aan om in het Musée Benoît Depuydt te Bailleul (Belle) in Noord-Frankrijk de expo "De Delft à Desvres" te bezoeken (tot 7 oktober).