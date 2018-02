Hoeveel is deze viool waard?

Studieviool.

Deze viool werd gebouwd in Mirecourt, een stadje in de Franse Vogezen dat vroeger hét centrum van de vioolbouw, de luterie, was in Frankrijk. 90% van de Franse violen komt uit Mirecourt. Er waren heel wat vioolbouwers actief, grote en kleine alsook van massaproductie tot hoge kwaliteit. De naam 'Compagnon' werd door verschillende ateliers gebruikt, o.a. Thibouville, Remy, Magnié, Laberte en Couesnon. Het gaat om violen uit de late 19de en 20ste eeuw. Ik vermoed dat dit een studioviool is van een scholier. Ik schat het instrument voorzichtig op een 350 euro. Maar om zeker te zijn kunt u zich beter wenden tot een vioolbouwer. Er zijn er overal actief in ons land!