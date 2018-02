Hoe zie je dat dit een antieke zetel is of een kopie.

Franse zit.

Dit is sowieso een leuke zetel die niet alleen comfortabel is, maar ook mooi van verhoudingen en toch gaat het om een jonger exemplaar. Het origineel is dus midden 18de eeuws. Het gaat om een model in Louis XV-stijl. Maar door de populariteit wordt het model ook nu nog geproduceerd. Vooreerst merk ik het aan het snijwerk dat net niet de 18de eeuws soepelheid heeft. De 18de eeuwse stoelen werden ook bijna steeds geschilderd en eerst voorzien van een stevige grondlaag. Daarvan merk je al snel sporen op. Maar om te dateren moet je zeker de onderzijd bekijken. Voor deze zit werd beukenhout gebruikt. Dat wijst op een latere productie, in de 18de eeuw gebruikte met vooral fruithout, notelaar en een enkele keer iep. Het hout werd ook machinaal gezaagd (merk je aan de zaagsporen). Van de 18de eeuwse meubels gebeurde dit manueel en dit merk je ook duidelijk. Ik vermoed dat het om een 20ste eeuws exemplaar gaat, maar van goede kwaliteit. Die zijn doorgaans iets makkelijker, omdat ze wat groter zijn dan de meeste 18de eeuwse exemplaren. De zit heeft zeker een waarde, omdat dergelijke fauteuils gezocht zijn, laten we stellen een 75 à 100 euro. Tegenwoordig hoest je trouwens voor 18de eeuwse exemplaren amper meer dan 300 à 400 euro op. Let wel, de echt antieke fauteuils zijn toch zeer zeldzaam en best om dagelijks te gebruiken.