Het Coctail Cabinet

Een Cocktail Cabinet van Beautility!

Wat een bijzonder meubel, een combinatie van buffet en bar. Britten noemen dit een Cocktail Cabinet! Op het meubel zit een sticker van het merk Beautility, destijds een befaamde Londense meubelfabriek. Beautility werd in 1894 opgericht en was nog volop actief na de oorlog. Deze bar lijkt me vooroorlogs. De fabriek werd opgestart door Simon Sadovsky en was gevestigd in Edmonton. Ze waren onder meer gespecialiseerd in dit soort barmeubels. De waarde ligt rond de 500 euro. Beautility meubels zijn nog steeds gezocht in Engeland. De nazaten van de fabrikanten hebben zelfs een Facebookpagina!