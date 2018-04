Heeft u ooit gehoord over Kaysertin?

De geheimen van het Kaysertin.

Nu en dan bots je op een stukje tin in art nouveaustijl of Jugendstil, waarop Kaysertin staat. Het bedrijf werd rond 1850 opgericht door de familie Kayser in het Duitse Rijnland. De firma bloeide op tegen 1890 toen met de art nouveaustijl tin bijzonder populair werd. De firma Kaysertin werd internationaal toonaangevend, en voerde uit over heel Europa en de States. Let op, in Keulen was er ook een stevige concurrent actief, de firma Orivit, van wie je de naam ook nu en dan ziet opduiken. Deze bedrijven produceerden dus kunsttin voor allerlei soorten siergoed, zoals deze vaas. Wie even in de literatuur duikt en op het net zoekt vindt vrij veel informatie over Kaysertin. Destijds werd het druk verzameld en lagen de prijzen hoog, soms tot een paar honderd euro voor één stuk. Nu schatten we deze vaas op een 20 euro.