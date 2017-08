Heeft een Mechels buffet nog waarde?

Het Mechelse buffet: ooit het kroonstuk van de brocantehandel.

Er was een tijd dat er niet dunnetjes werd gedaan over Mechelse buffetten. In tegendeel, ze werden au serieux genoemen door menig brocanteur en verzamelaar. Heb ooit een huis gezien dat er vol van stond, het ene buffet naast het andere. Er was nog amper plaats voor de bewoners. Maar die hadden geduld en wisten zeker dat ze temidden van hun bezit alleen maar rijker werden. Er was dus ooit een tijd dat de prijzen van dergelijke meubels gestaag steeg. Per seizoen waren ze een paar tienduizend frank meer waard. Met de regelmaat van een klok kom ik een oudere dame of heer op het spoor, uiteraard bezitter van zo'n buffet, die me plechtig verklaart dat 'meneer doktoor' er ooit 100.000 frank voor bood. Steevast roepen ze dan uit: waarom heb ik die kasten dan destijds niet verkocht, hoe dwaas ben ik niet geweest. Klopt, want ooit hoestte een enkeling hiervoor een fortuin op. Maar die tijd is voorbij. Smaken veranderen sneller dan je zelf beseft en dokters hebben nu een clean designinterieur. Een doordenkertje voor wie nu bereid is een topprijs voor iets te betalen. Hou rekening met de Mechelse-bufetten-devaluatie, een bekend begrip onder brocanteurs. Nu geraak je deze kasten zelfs aan de straatstenen amper kwijt. Het schijnt dat er weer Polen, Russen en andere oosterlingen interesse voor hebben. Laat het ons hopen, want we hebben er nog veel in ons patrimonium en willen er best enkele kwijt. We vatten dus samen. Dit is een Mechels buffet van rond 1900, eentje van een paar. De waarde ligt rond de 150 à 200 euro, maar weinig brocanteurs gaan dit nog willen opladen. Misschien worden ze ooit wel weer gezocht, wiet weet... heb veel geduld.