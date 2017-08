Heeft dit werk van Toon Stevens een waarde?

Stevens en Stevens.

Nogal wat kunstenaars dragen de familienaam Stevens, waaronder enkele beroemde, maar ook heel wat onbekenden. Over Toon Stevens vinden we niets terug. Wat doe je om de waarde te schatten van een tableau van een 'onbekende meester'? Dat is altijd een interessante oefening. Eerst kijk je naar de kwaliteit om uit te maken of het door een 'doorwinterde' hand werd geschilderd of door een amateur. En dan probeer je het werk ook in de tijd te situeren. Dit werk is van een verdienstelijke amateur die dus wel meer heeft geschilderd en in zijn stijl een zekere vlotheid verraadt. Qua stijl hoort het in een oudere periode thuis, terwijl de signatuur vrij recent lijkt. Dit duidt op een anomalie. De kunstenaar werkt in een oudere stijl. Het werk is vermoedelijk maar een paar tientallen jaren oud. Dit is het werk van een vlotte amateur. De waarde is gering: 75 euro. Het tableau heeft vooral een decoratieve waarde. We merken op dat heel veel kunstwerken in een iets meer traditionele stijl met een klassiek onderwerp, laag zijn geprijsd, ook al is de naam van de kunstenaar bekend. Je koopt heel wat tableaus in de prijsvork van 75 à 150 euro.