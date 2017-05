Heeft deze vintage schoolwandkaart een hoge waarde?

Vintage schoolwandkaart van Afrika.

Wandkaarten zijn heel lang 'populair' als wanddecoratie. Tegenwoordig kan je daarvoor oude, vintage schoolwandkaarten voor gebruiken. Maar vroeger drukten uitgevers grote kaarten die op doek werden geplakt. Denk maar aan de interieurzichten van de beroemde Delftse meester Johannes Vermeer die de achtergrond van zijn huiselijke scènes graag met een wandkaart bedacht. In die tijd waren kaarten trouwens statussymbolen. In de loop van de 19de eeuw, naarmate het onderwijs beter werd georganiseerd en ook de drukkunst goedkoper werd, werden er ook van deze schoolwandkaarten en schoolplaten gedrukt. Deze platen werden blijkbaar het eerst gebruikt voor het onderricht van dove kinderen. Tegen het midden van de 19de eeuw zijn ze overal in gebruik en heeft elk land minstens één uitgever. Deze kaart van Afrika uit het begin van de 20ste eeuw is een leuk en educatief verantwoorde (!) wanddecoratie. Echt zeldzaam is de kaart niet. De waarde ligt rond de 150 euro. Deze schoolwandkaarten zijn trouwens best betaalbaar zien we op de volgende sites die ze in aanbieding hebben: www.oudeschoolkaarten.be en www.wereldaandewand.nl.