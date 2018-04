Heeft deze tinnen schotel uit Tienen een hoge waarde?

Antiek tin uit Tienen.

Overal werd er tin geproduceerd. Geheel logisch, want tinnen vaatwerk was destijds onontbeerlijk voor rijk en arm. Vooral de middenklasse had heel wat tinnen vaatwerk in huis, zoals dergelijke vleesschotels. Dus werd er ook flink wat tin in Tienen gegoten, ondermeer door Fransiscus Josephus Mofroid. Deze tingieter was actief van de tweede heflt van de 18de eeuw tot begin 19de eeuw en overleed in 1828. Zijn vrouw heeft zijn bedrijf nog 10 jaar uitgebaat. Deze schotel stamt uit het begin van de 19de eeuw. We vonden heel wat informatie op de interessante site: www.vlaamsetinvereniging.be, een must voor elke tinverzamelaar! De waarde van de schotel ligt rond de 20 euro.