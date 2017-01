Heeft deze Engelse bibliotheek een hoge waarde?

Britse meubels.

Goed 25 à 35 jaar geleden maakte we een hype mee van de Britse meubels die bij wijze van spreken op elke straathoek werden verkocht. Er werden massa's van die meubels ingevoerd en niet alleen bij ons, in heel Europa. Ondertussen nam de belangstelling voor dit soort meubilair sterk af en zijn ze ook moeilijk verkoopbaar. Hier gaat het om een bureau-bookcase met vermoedelijk achter de horizontale klep een kleine secretaire. Het meubel is 19de eeuws of kan zelfs vroeg 20ste eeuws zijn. De waarde ligt rond de 300 euro. Wat niet veel is voor een mooi antiek meubel! Ik kan me inbeelden dat er destijds een veelvoud voor werd betaald.