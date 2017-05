Heeft deze antieke theepot een hoge waarde?

Theepot uit Sheffield.

Deze tinnen theepot komt inderdaad uit Sheffield. Deze stad in Noord-Engeland is zowat de bakermat van de industriële revolutie en was al in de 18de eeuw beroemd voor zijn metaalproductie. In die tijd werd de Sheffield plate al over de hele wereld uitgevoerd. In de 19de eeuw werd Sheffield ook belangrijk voor de staalproductie. Maar er werd ook heel veel tafelgerei van tin en zilverwerk geproduceerd. Let wel, meestal gaat het niet om massief zilverwerk, doch op electro plated silver (verzilverd dus). Het bedrijf van de gebroeders Atkin dat in 1853 door hen werd gerund, en was al in de 18de eeuw actief. Toen werden er messen en zilverwerk geproduceerd. In de 19de eeuw kwam daar ook Britannia Metal bij, het materiaal dat voor deze theepot werd gebruikt. Britannia Metal is een legering van tin met antimoon en koper. Het is een hard soort tin met, na poetsen, een zilverachtige schijn. Dit metaal kon ook worden verzilverd. Het bedrijf Atkin was tot diep in de 20ste eeuw actief. Deze theepot is vervaardigd naar een 18de eeuws model en kan zelfs uit het begin van de 20ste eeuw stammen. Veel Britannia Metal heeft een geringe waarde. We schatten deze theepot op een 10 à 15 euro.