Toulouse-Lautrec affiche.

De affiches van de Franse kunstenaar Henri de Toulouse Lautrec zijn klassiekers en worden uiteraard gezocht. Hier gaat het om de affiche die hij in 1892 uitbracht voor de Parijse café-chantant le Divan Japonais. Een beroemde affiche dus. Maar uw exemplaar is een heruitgave van Intermills. Best decoratief maar zonder waarde!