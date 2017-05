Brons van Louis Farbel.

We vinden amper iets terug over de auteur, Louis Farbel, een van de talrijke beeldhouwers die vooral voor de bronsindustrië boetseerden. Het gaat misschien om oude geuten, maar van geringe kwaliteit, gezien de grove detaillering. De waarde is gering: 200 euro per stuk, indien oud.