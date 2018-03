Hebben de blikken trommels van grootmoeder een waarde?

De blikken trommels van grootmoeder.

Blikken trommels worden zeker verzameld. De meesten zijn 20ste -eeuws. Al in de tijd van Napoleon en zelfs vroeger werd er van alles in blik bewaard. Dat kon gaan van koperblik tot ijzerblik en later ook tin. Maar de grote doorbraak kwam er eind 19de eeuw met de industriële revolutie. Van toen af aan werden dit soort dozen machinaal vervaardigd en bedrukt. Bedrijven als Brabantia zijn daarmee groot geworden. De blikken trommels bleven in gebruik tot de ijskast in huis kwam en vooral het plastiek. Blik is ook niet geschikt om eten in te bewaren in een koelkast. Plastiek bleek zoveel handiger. Voor droogwaren als suiker, bloem en koffie bleven de blikken tot in de jaren '60 en '70 gewild. Maar ook voor droogwaren werd er soms al eens voor kunststof gekozen. Deze naoorlogse trommels kunnen best van Nederlandse makelij zijn, ofschoon ze overal in Europa werden vervaardigd. Er waren heel wat kleine blikslagerijen die dit produceerden. De waarde? Blikken met een bepaalde designstijl en van een bekend merk, zijn doorgaans meer gezocht dan deze eenvoudige exemplaren. Ze zijn goed voor een 3 à 5 euro per stuk. Wel leuke en handig om te gebruiken. Ik stop mijn koffie en thee nog steeds in blikken trommeltjes!