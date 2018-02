Hebben antieke portretten een hoge waarde?

Antieke Portretten.

Antieke portretten zijn niet zo makkelijk verkoopbaar, tenzij er een beeldschone dame op staat en vooral als ook de kunstschilder naam en faam heeft. Dat laatste is belangrijker. Of het om iemand gaat met een bijzonder beroep. Stel je een portret voor van een dokter of apoteker in zijn officina vol Delftse potten. Dit maakt een portret bijzonder. Hier hebben we te maken met het soort klassieke portretten uit het midden van de 19de eeuw, toen het olieverfportret nog net niet de concurrentie ondervond van de fotografie.

Dit is een mooi statig portret van kunstschilder Joseph Pauwels die in 1819 geboren werd in Sleidinge en in 1876 ten grave werd gedragen in Gent. Pauwels schilderde tableaus, maar werkte vooral in opdracht en decoreerde heel wat kerkinterieurs, onder meer in Wetteren, Sleidinge, Zelzate en Evergem.

Wat is nu de waarde van zo'n deftig portret? Een 150 à 200 euro. De waarde is dus gering, je kunt het dus beter in familiebezit bewaren. Bovendien, een voorouder aan de wand beschermt de woning!