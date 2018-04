Hebben antieke bokalen nog waarde?

Antieke bokalen.

De 19de eeuw is natuurlijk de eeuw van de industriële revolutie. Dat wil niet alleen zeggen dat de rol van de machines in de productie veel groter werd, maar ook dat er veel meer werd ingezet in op technologisch onderzoek. Het resultaat waren tal van verbeteringen in de productie die sterk werd opgevoerd. Ondermeer van porselein, glas en kristal, dat in veel grotere hoeveelheden kon worden geproduceerd. De productie werd ook aangewakkerd door een verhoogde vraag. De middenklasse wilde zijn interieur tooien met alle symbolen van rijkdom, bijvoorbeeld met kristal. Dit sierlijke bokaaltje is zo'n typisch 19de eeuws product dat welsiwaar prijzig was, maar toch op vrij grote schaal werd geproduceerd. Het gaat om geblazen glas of kristal dat vervolgens sierlijk werd bijgeslepen. Het bokaal kon worden gebruikt voor zoete versnaperingen. Het kan best van Waalse origine zijn. Dergelijk glas werd ondermeer in de kristalfabriel van Val Saint-Lambert geproduceerd. Wat is nu de waarde? Tot voor enkele jaren werd daar toch een behoorlijke prijs voor betaald. Uiteraard stond zo'n bokaal niet alleen, en werden ze destijds in meerdere exemplaren samen verkocht. Nu koop je zoiets voor een 50 à 60 euro. Indien beschadigd, wat randschade volstaat, haalt de waarde flink naar beneden.