Grootmoederskitsch.

Dit is inderdaad grootmoederskitsch. Deze schoorsteenpendule van rond 1900 in een soort neo-neo-rococo stijl was ooit chique decoratie bestemd voor de gewone man. Het gietwerk is vrij grof. De waarde is gering: 200 euro. Vroeger werd dit voor een hoger bedrag verkocht op de vlooiemarkt.