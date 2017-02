Grootmoeders voorraadrekje

Het kruidenrekje van grootmoeder.

Dit is ook weer een tijdsdocument, want zo zie je best waarmee onze voorouders, in die tijd nog vooral de dames, kookten. Veel kruiden gebruikten ze niet, in tegenstelling tot de Britten en Nederlanders die door hun wereldhandel meer kruiden in huis haalden. Dit typisch Belgische rekje, vervaardigd in de faiencefabriek van Nimy, stamt uit de jaren '20. Het rekje kan wel origineel zijn. Het is een leuk setje, maar daar bestaat tegenwoordig niet zoveel belangstelling meer voor, waardoor de waarde amper hoge ligt dan 30 à 40 euro.