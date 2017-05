Glaswerk uit Boom

Booms glas.

Verzamelaars van antiek glas kennen natuurlijk het glas uit Boom, maar het blijft verrassend hoeveel van onze landgenoten nooit hebben gehoord over Booms glas! En toch was Boom ooit een belangrijk glascentrum.

De Boomse glasfabriek startte haar bedrijvigheid in 1923 en kende al snel een bloei in de Dolle Jaren Twintig. Deze bloei hield aan tot in de jaren '60, want ook na de oorlog werd er mooi glaswerk gefabriceerd.

De Rupel

De glasfabriek "De Rupel" was dus een begrip, niet alleen in ons land, want er werd ook aardig wat glaswerk uitgevoerd. Het bedrijf maakte vele soorten glas, van lampen en vazen tot veel schenk- en drinkglas. In de glasfabriek De Rupel in Boom werden ondermeer heel typische vazen vervaardigd in zwart glas, die niet zelden voorzien werden van de merknaam "Artver" of "Artlux". Het zwarte glas is typisch voor Boom. Het werd ook verfraaid met een -koude- emailschildering. De vazen stammen uit de jaren '30. De waarde ligt rond de 25 à 30 euro per stuk. Booms glas wordt vrij druk verzameld, zeker de bijzondere stukken. In de streek kunt u ook heel wat glas zien, ondermeer in het Steenbakkerijmuseum.