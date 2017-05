Zwart zilver.

Neem wat zilverpoets en uw kader wordt een glanzend pareltje, want dit is gewoon geoxideerd zilver! Het kadertje stamt uit de vroege jaren '20 toen dit soort Lodewijk XVI-stijl van Art Deco inspiratie in de mode was. Het is best fraai. De waarde ligt al snel rond de 35 à 50 euro. U had ook simpele kaders met een geslepen glas, van voor of net na de oorlog, goed voor een 10 euro per stuk.