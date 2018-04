Delft uit Maastricht.

We moeten u ontgoochelen. Op de achterkant staat er wel Delft. Maar bedoeld wordt decor Delft. De schotel werd begin 20ste eeuw vervaardigd bij Petrus Regout in Maastricht. De fabriek van Regout was gespecialiseerd in dergelijke drukwerk op aardewerk (transferprinting). Het is geen waardevol stuk, 15 euro.